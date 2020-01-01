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«Локомотив» объявил о подписании защитника Слободана Райковича
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Московский «Локомотив» заключил контракт на 1 год с защитником Слободаном Райковичем. Серб пополнил ряды «Железнодорожников» на правах свободного агента.В источнике
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Райкович перешёл в «Локомотив»

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