НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеТедеско: Кокорин не сыграет с «Ахматом» и «Уфой»«Ювентус» предложил Роналду «Реалу» и «Барселоне»Уткин отреагировал на отстранение Шмурнова от эфиров на «Матч ТВ»ПСЖ обыграл «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов«Локомотив» обыграл в Казани потерявшего Слуцкого «Рубин»Football-fun.ru«Локомотив» объявил о подписании защитника Слободана РайковичаSportbox.RU13Sportbox.RUСпорт-ЭкспрессОбщественная служба новостейLiveSport.ruФутбол РоссииMetaratingsСпорт день за днемPravda.RuRT на русскомГЛАС.RUГазета.RuМатч ТВГол.руМосковский «Локомотив» заключил контракт на 1 год с защитником Слободаном Райковичем. Серб пополнил ряды «Железнодорожников» на правах свободного агента.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Райкович перешёл в «Локомотив»Sport.ru 06:59«Локомотив» объявил о переходе РайковичаЧемпионат 06:10«Локомотив» объявил о переходе РайковичаФутбол России 06:09рекламаГлавноеТедеско: Кокорин не сыграет с «Ахматом» и «Уфой»«Ювентус» предложил Роналду «Реалу» и «Барселоне»Уткин отреагировал на отстранение Шмурнова от эфиров на «Матч ТВ»ПСЖ обыграл «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов«Локомотив» обыграл в Казани потерявшего Слуцкого «Рубин»Новости