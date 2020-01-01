«Локомотив» продлил контракт с Магкеевым

Московский футбольный клуб "Локомотив" продлил контракт с защитником Станиславом Магкеевым. 21-летний игрок обороны подписал соглашение с "железнодорожниками", рассчитанное до 2024 года.