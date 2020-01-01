«Локомотив» объявил о трансфере Лисаковича

Нападающий солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович перешел в «Локомотив». Об этом железнодорожники объявили на встрече с болельщиками. Контракт 22-летнего форварда рассчитан на четыре года.