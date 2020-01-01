НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Спорт день за днемСпорт день за днем
«Локомотив» объявил о трансфере Лисаковича
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Sportbox.RU
  • LiveSport.ru
  • Футбол России
  • FootballHD
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Metaratings
  • Телеканал ОНТ
  • by.Tribuna.com
  • Гол.ру
Нападающий солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович перешел в «Локомотив». Об этом железнодорожники объявили на встрече с болельщиками. Контракт 22-летнего форварда рассчитан на четыре года.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

«Локомотив» объявил о переходе Лисаковича

Metaratings 08:47
alt

«Локомотив» подписал с Лисаковичем контракт на 4 года

Sports.ru 07:20
alt

«Локомотив» объявил о трансфере Лисаковича на встрече с болельщиками

Спорт-Экспресс 07:11
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости