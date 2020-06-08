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«Локомотив» объявил об уходе Бенедикта Хёведеса
Sports.ru
  • Моя Москва.онлайн1:01
  • Мой Брянск0:44
"Локомотив" на своём официальном сайте объявил о том, что расторг контракт с защитником Бенедиктом Хёведесом.В источнике
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Хеведес покинул «Локомотив», состав «Манчестер Сити» оценен в 1 миллиард евро и другие новости дня

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Хеведес ушел из «Локомотива» ради семьи. Он тосковал по жене и сыну, боялся коронавируса, а еще хочет создать немецкий «Атлетик»

Sports.ru вчера в 18:05
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