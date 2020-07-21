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Московский «Локомотив» объявил об уходе Жоау Мариу
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Москва, 23 июля 2020, 19:16 — REGNUM Московский «Локомотив» объявил об уходе 27-летнего атакующего полузащитника сборной Португалии Жоау Мариу.В источнике
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Жоао Мариу покинул расположение «Локомотива»

Газета.Ru 09:36
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Жоау Мариу попрощался с «Локомотивом» на русском языке

Спорт-Экспресс 09:25
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«Локомотив» объявил об уходе Жоау Мариу

Sport24.ru 09:14 
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