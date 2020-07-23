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«Локомотив» объявил об уходе Жоао Марио
Sportbox.RU
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Португальский полузащитник Жоао Марио покинул «Локомотив» по истечении срока арендного соглашения. Московский клуб объявил, что 27-летний игрок вернулся в состав «Интера».В источнике
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Полузащитник Жоао Марио ушел из «Локо»

Труд 10:23 
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Чемпион Европы по футболу Жоао Марио ушел из «Локомотива»

Интерфакс-Спорт 09:22 
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«Локомотив» объявил об уходе чемпиона Европы Жоао Марио

Pravda.Ru 09:21
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