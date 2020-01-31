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25 футболистов «Локомотива» прилетели на сбор в Катар
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В пятницу «Локомотив» прилетел на второй сбор в Катар, который продлится до 10 февраля, сообщает официальный сайт московского клуба.В источнике
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