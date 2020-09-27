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«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу
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Московский "Локомотив" обыграл столичный ЦСКА в матче девятого тура чемпионата России.В источнике
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Подробнее о событии
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Ответ и благодарность критикам. «Локомотив» обыграл ЦСКА в матче девятого тура РПЛ

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Смолов забил 78-й гол в РПЛ и вышел на 15-е место, догнав Ширко

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