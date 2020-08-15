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Локомотив — Краснодар 1:0
Спорт-Экспресс
  • Коммерсантъ2:45
Футболисты московского "Локомотива" победили "Краснодар" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Алексей Миранчук на 43-й минуте.В источнике
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Гол Алексея Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Краснодаром»

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Гол Алексея Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Краснодаром»

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Алексей Миранчук: сыграли так, как и договаривались

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