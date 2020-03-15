«Локомотив» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» победили «Ростов» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Ростове-на-Дону встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.