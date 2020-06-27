НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата РоссииМосковское дерби с участием ЦСКА и «Динамо» завершилось вничьюВ последнем матче 24 тура РПЛ встретятся «Урал» и «Тамбов»«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче 24-го тура РПЛСлуцкий отреагировал на назначенный пенальти в ворота «Рубина»ГлавноеМалкин отреагировал на гол Смолова в матче с «Барселоной»ЦСКА объявил о возвращении ГончаренкоХабиб поздравил Порье с победой над Хукером на UFC Vegas 4Федун остался недоволен судейством в матче «Спартака» против «Уфы»ФК «Ростов» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата РоссииГоворит Москва«Локомотив» обыграл «Рубин» в чемпионате России по футболуТатар-информ22Татар-информInkazanЕвро-футбол.руLiveSport.ruМатч ТВРБКГазета.RuВести.RuСпорт-ЭкспрессODDS.ruАргументы и ФактыСпорт день за днемSport24.ruФутбол РоссииЧемпионатSports.ruСпорт БИЗНЕС OnlineНовый ВекНева СпортBookmaker-ratings.ruKazanfirst.ruLiveResult.RuВторой гол футболист забил с пенальти.В турнирной таблице московская команда занимает второе место, набрав 47 очков. «Рубин» идёт 11-м, имея в активе 26 баллов.В источнике Комментировать4Подробнее о событии Николич победил с «Локо» под протесты своих болельщиков. Лучшие фото матча с «Рубином»Чемпионат 03:30Алексей Миранчук - о матче с «Рубином»: «Получилось всё, что планировали»Sport.ru вчера в 14:29«Локомотив» обыграл «Рубин» при втором матче Николича. Миранчук оформил дубльODDS.ru вчера в 12:22рекламаЕщё по теме«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата РоссииМосковское дерби с участием ЦСКА и «Динамо» завершилось вничьюВ последнем матче 24 тура РПЛ встретятся «Урал» и «Тамбов»«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче 24-го тура РПЛСлуцкий отреагировал на назначенный пенальти в ворота «Рубина»ГлавноеМалкин отреагировал на гол Смолова в матче с «Барселоной»ЦСКА объявил о возвращении ГончаренкоХабиб поздравил Порье с победой над Хукером на UFC Vegas 4Федун остался недоволен судейством в матче «Спартака» против «Уфы»ФК «Ростов» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата РоссииНовости