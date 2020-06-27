Говорит Москва

«Локомотив» обыграл «Рубин» в чемпионате России по футболу

Второй гол футболист забил с пенальти.В турнирной таблице московская команда занимает второе место, набрав 47 очков. «Рубин» идёт 11-м, имея в активе 26 баллов.