НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата РоссииМосковское дерби с участием ЦСКА и «Динамо» завершилось вничьюСмолов забил в матче Примеры с «Барселоной»Слуцкий отреагировал на назначенный пенальти в ворота «Рубина»«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче 24-го тура РПЛГлавноеИгрок «Сельты» Смолов забил мяч в ворота «Барселоны»Порье и Хукер прошли взвешивание перед очередным турниром UFC«Локомотив» обыграл «Рубин» в чемпионате России по футболуФК «Ростов» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России«Зенит» оштрафует Азмуна за фото с хавбеком «Крыльев Советов» ХадиГоворит Москва«Локомотив» обыграл «Рубин» в чемпионате России по футболуТатар-информ24Татар-информInkazanЕвро-футбол.руLiveSport.ruФутбол РоссииРБКГазета.RuSportbox.RUВести.RuSports.ruСпорт-ЭкспрессАргументы и ФактыСпорт день за днемSport24.ruODDS.ruМатч ТВЧемпионатСпорт БИЗНЕС OnlineНовый ВекBookmaker-ratings.ruLiveResult.RuРеальное времяKazanfirst.ruMetaratingsВторой гол футболист забил с пенальти.В турнирной таблице московская команда занимает второе место, набрав 47 очков. «Рубин» идёт 11-м, имея в активе 26 баллов.В источнике Комментировать4Подробнее о событии Алексей Миранчук - о матче с «Рубином»: «Получилось всё, что планировали»Sport.ru вчера в 14:29Алексей Миранчук: «У нас все получилось, выполнили всю установку»Матч ТВ вчера в 12:40«Рубин» проиграл «Локомотиву» в Казани на глазах президента ТатарстанаНовый Век вчера в 12:22рекламаЕщё по теме«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата РоссииМосковское дерби с участием ЦСКА и «Динамо» завершилось вничьюСмолов забил в матче Примеры с «Барселоной»Слуцкий отреагировал на назначенный пенальти в ворота «Рубина»«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче 24-го тура РПЛГлавноеИгрок «Сельты» Смолов забил мяч в ворота «Барселоны»Порье и Хукер прошли взвешивание перед очередным турниром UFC«Локомотив» обыграл «Рубин» в чемпионате России по футболуФК «Ростов» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России«Зенит» оштрафует Азмуна за фото с хавбеком «Крыльев Советов» ХадиНовости