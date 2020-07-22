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«Локомотив» обыграл «Урал» в матче 30-го тура РПЛ и вышел в ЛЧ
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Московский "Локомотив" обыграл екатеринбургский "Урал" в гостевом матче заключительного тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20.В источнике
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Подробнее о событии
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Аугустыняк о матче с «Локомотивом»: «Урал» не заслужил поражения, мы могли перевернуть игру во втором тайме»

Sports.ru 16:17
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«Урал» — «Локомотив» — 0:1. Видеообзор

Sport24.ru 15:01 
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«Локомотив» обыграл «Урал», Антон Миранчук забил гол и был удалён

Чемпионат 13:52
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