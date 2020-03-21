«Локомотив» опроверг информацию об отставке Сёмина
Напомним, сегодня венгерское издание «Nemzeti Sport» опубликовали информацию, согласно которой сербский специалист Марко Николич должен сменить на посту тренера «Локомотива» Юрия Сёмина. Марко Николич известен по своей работе в «Партизане».В источнике
С чего всё начиналось
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию венгерского издания Nemzeti Sport о том, что Юрия Семина на посту тренера команды может сменить сербский специалист Марко Николич.