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«Локомотив» опроверг информацию об отставке Сёмина
ODDS.ru
  • Мой Брянск1:07
Напомним, сегодня венгерское издание «Nemzeti Sport» опубликовали информацию, согласно которой сербский специалист Марко Николич должен сменить на посту тренера «Локомотива» Юрия Сёмина. Марко Николич известен по своей работе в «Партизане».В источнике
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С чего всё начиналось
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию венгерского издания Nemzeti Sport о том, что Юрия Семина на посту тренера команды может сменить сербский специалист Марко Николич.
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