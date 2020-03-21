«Локомотив» опроверг информацию об отставке Сёмина

Напомним, сегодня венгерское издание «Nemzeti Sport» опубликовали информацию, согласно которой сербский специалист Марко Николич должен сменить на посту тренера «Локомотива» Юрия Сёмина. Марко Николич известен по своей работе в «Партизане».