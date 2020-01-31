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«Локомотив» отправился на турнир в Катар
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«Локомотив» вылетел в Катар, где сыграет на турнире Кубок Париматч Премьер. До этого команда Юрия Семина тренировалась в Москве. Кубок Париматч Премьер пройдет в Дохе с 1 по 9 февраля.В источнике
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Главный тренер «Партизана» объяснил, почему Кубок Париматч Премьер не является интернациональным

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Главный тренер «Партизана»: «Нас можно считать российской командой»

Sport24.ru 13:47 
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«Локомотив» взял на турнир в Катар 25 игроков

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