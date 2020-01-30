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«Локомотив» опубликовал состав на турнир в Катаре
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«Локомотив» в официальном Twitter опубликовал состав на Кубок «Париматч Премьер». На турнире в Катаре также примут участие «Спартак», «Ростов» и «Партизан».В источнике
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Подробнее о событии
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Главный тренер «Партизана»: «Нас можно считать российской командой»

Sport24.ru 13:47 
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«Локомотив» объявил заявку команды на Кубок Париматч Премьер

ProstoProSport 10:24 
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Кубок Париматч Премьер, как главное событие межсезонья. Фавориты и расклады перед турниром в Катаре

Metaratings 09:40
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