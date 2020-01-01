«Локомотив» оштрафовал Магкеева, который попал на видео в пьяном виде
Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо прокомментировал ситуацию с полузащитником Станиславом Магкеевым, который предстал на видео в нетрезвом виде.В источнике
С чего всё начиналось
Директор московского «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо прокомментировал видео с защитником команды Станиславом Магкеевым. Ранее в социальных сетях появился ролик, в котором Магкеев предстал в нетрезвом виде.