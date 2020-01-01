«Локомотив» оштрафовал Магкеева, который попал на видео в пьяном виде

Матч ТВ 7













Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо прокомментировал ситуацию с полузащитником Станиславом Магкеевым, который предстал на видео в нетрезвом виде. В источнике