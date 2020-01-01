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«Локомотив» оштрафовал Магкеева, который попал на видео в пьяном виде
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Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо прокомментировал ситуацию с полузащитником Станиславом Магкеевым, который предстал на видео в нетрезвом виде.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Состоялся жёсткий разговор». В «Локомотиве» прокомментировали видео с Магкеевым

Директор московского «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо прокомментировал видео с защитником команды Станиславом Магкеевым. Ранее в социальных сетях появился ролик, в котором Магкеев предстал в нетрезвом виде.
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«Локомотив» оштрафовал Магкеева, который попал на видео в пьяном виде

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«Состоялся жёсткий разговор». «Локомотив» прокомментировал видео с Магкеевым в нетрезвом состоянии

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PR-директор «Локо» о видео с пьяным Магкеевым: «Состоялся жесткий принципиальный разговор»

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