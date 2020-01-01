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«Локомотив» отказал Глушакову в контракте
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Московский "Локомотив" не стал рассматривать кандидатуру 33-летнего полузащитника Дениса Глушакова в качестве варианта для заключения контракта, пишет Telegram-канал "Мутко против". Таким образом, не состоялась ещё одна попытка спортсмена оказаться в одном из московских клубов.В источнике
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С чего всё начиналось
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Глушаков может продолжить карьеру в «Локомотиве»

По информации Metaratings.ru, экс-полузащитник «Ахмата» и экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков, чей контракт с грозненцами закончился месяц назад, может стать игроком «Локомотива». При этом, согласно сообщениям двух независимых источников, прямого контакта между игроком и клубом не было.
Metaratings вчера в 17:06
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«Локомотив» отказался подписывать контракт с Глушаковым

Soccer.ru 10:35
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«Мутко против»: «Локомотив» отказался заключать контракт с Глушаковым

Бомбардир.ру 10:16
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«Локомотив» отказался заключать контракт с Глушаковым

Metaratings 09:50
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