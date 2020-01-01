«Локомотив» отказал Глушакову в контракте
Московский "Локомотив" не стал рассматривать кандидатуру 33-летнего полузащитника Дениса Глушакова в качестве варианта для заключения контракта, пишет Telegram-канал "Мутко против". Таким образом, не состоялась ещё одна попытка спортсмена оказаться в одном из московских клубов.В источнике
С чего всё начиналось
По информации Metaratings.ru, экс-полузащитник «Ахмата» и экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков, чей контракт с грозненцами закончился месяц назад, может стать игроком «Локомотива». При этом, согласно сообщениям двух независимых источников, прямого контакта между игроком и клубом не было.