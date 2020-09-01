«Локомотив» отказал Глушакову в контракте
Руководство «Локомотива» приняло решение не подписывать контракт с Денисом Глушаковым, экс-полузащитником футбольного клуба «Спартак» и национальной сборной. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Мутко против».В источнике
С чего всё начиналось
По информации Metaratings.ru, экс-полузащитник «Ахмата» и экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков, чей контракт с грозненцами закончился месяц назад, может стать игроком «Локомотива». При этом, согласно сообщениям двух независимых источников, прямого контакта между игроком и клубом не было.
Бомбардир.ру вчера в 10:16
Metaratings вчера в 09:50