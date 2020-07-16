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Семья футболиста Самохвалова получила 3 млн после смерти спортсмена
НТВ
  • Пятый канал1:14
Родственники воспитанника футбольного клуба «Локомотив» Иннокентия Самохвалова получили в общей сложности около 3 миллионов рублей после смерти спортсмена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По данным издания, клуб выплатил 2 млн рублей семье Самохвалова.В источнике
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С чего всё начиналось
Татьяна Терехова в интервью блогеру Евгению Савину рассказала, что гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе на просьбу рассмотреть вопрос о покупке квартиры вдове игрока сказал, что у клуба нет такой возможности.
РЕН ТВ 14 июля в 14:15
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«Дальше к мужу». Вдова умершего футболиста «Локомотива» объяснила свои слова о покупке места на кладбище

Sport24.ru вчера в 18:17 
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Что известно о помощи «Локомотива» семье погибшего футболиста Самохвалова

RT на русском вчера в 17:49
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Источник: семья умершего игрока «Локомотива» Самохвалова получила 3 млн рублей

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