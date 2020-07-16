Семья футболиста Самохвалова получила 3 млн после смерти спортсмена
Родственники воспитанника футбольного клуба «Локомотив» Иннокентия Самохвалова получили в общей сложности около 3 миллионов рублей после смерти спортсмена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По данным издания, клуб выплатил 2 млн рублей семье Самохвалова.В источнике
С чего всё начиналось
Татьяна Терехова в интервью блогеру Евгению Савину рассказала, что гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе на просьбу рассмотреть вопрос о покупке квартиры вдове игрока сказал, что у клуба нет такой возможности.
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