Семья футболиста Самохвалова получила 3 млн после смерти спортсмена

Родственники воспитанника футбольного клуба «Локомотив» Иннокентия Самохвалова получили в общей сложности около 3 миллионов рублей после смерти спортсмена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По данным издания, клуб выплатил 2 млн рублей семье Самохвалова.