«Локомотив» отказал в покупке квартиры семье умершего футболиста
Мать футболиста "Казанки" и воспитанника "Локомотива" Иннокентия Самохвалова, который умер во время тренировки в возрасте 23 лет, заявила, что руководство железнодорожников отказало семье игрока в покупке квартиры. Вдова спортсмена с маленьким ребенком в настоящее время снимает жилье.В источнике
С чего всё начиналось
Татьяна Терехова в интервью блогеру Евгению Савину рассказала, что гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе на просьбу рассмотреть вопрос о покупке квартиры вдове игрока сказал, что у клуба нет такой возможности.
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