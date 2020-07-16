НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
РЕН ТВРЕН ТВ
«Локомотив» отказал в покупке квартиры семье умершего футболиста
Футбол России
  • Футбол России
  • Чемпионат
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Дни24
  • НТВ
  • Sport24.ru
  • RT на русском
  • Матч ТВ
  • LiveResult.Ru
Мать футболиста "Казанки" и воспитанника "Локомотива" Иннокентия Самохвалова, который умер во время тренировки в возрасте 23 лет, заявила, что руководство железнодорожников отказало семье игрока в покупке квартиры. Вдова спортсмена с маленьким ребенком в настоящее время снимает жилье.В источнике
1
С чего всё начиналось
Татьяна Терехова в интервью блогеру Евгению Савину рассказала, что гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе на просьбу рассмотреть вопрос о покупке квартиры вдове игрока сказал, что у клуба нет такой возможности.
РЕН ТВ 14 июля в 14:15
Подробнее о событии
alt

«Вопиющий случай. Очень жаль жену такого молодого игрока». Тарасов — о смерти 22-летнего футболиста «Локомотива»

Sport24.ru вчера в 22:38 
alt

Что известно о помощи «Локомотива» семье погибшего футболиста Самохвалова

RT на русском вчера в 17:49
alt

Источник: семья умершего игрока «Локомотива» Самохвалова получила 3 млн рублей

Футбол России вчера в 10:32
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости