В минувшем сезоне английской Премьер-лиги 29-летний Бентеке провёл 24 матча, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Бельгиец выступает за «Кристал Пэлас» с 2016 года. Ранее форвард защищал цвета «Ливерпуля», «Астон Виллы», а также бельгийских клубов.