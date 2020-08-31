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«Локомотив» отказался от бывшего футболиста «Ливерпуля» Бентеке
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Нападающий английского футбольного клуба "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке мог перейти в московский "Локомотив" По данным информационного спортивного издания "Чемпионат", руководство "железнодорожников" проводило переговоры с представителями форварда.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Локомотив» вёл переговоры по трансферу Бентеке, клубы не сошлись в цене

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги 29-летний Бентеке провёл 24 матча, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Бельгиец выступает за «Кристал Пэлас» с 2016 года. Ранее форвард защищал цвета «Ливерпуля», «Астон Виллы», а также бельгийских клубов.
Чемпионат 04:22
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«Локомотив» не сумел договориться по трансферу Бентеке

Матч ТВ 05:55
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«Локомотив» обсуждал трансфер Бентеке, но клубы не договорились о цене

Sport.ru 05:00
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«Локомотив» вел переговоры по экс-форварду «Ливерпуля» Бентеке

Sport24.ru 04:47 
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