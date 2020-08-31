«Локомотив» отказался от бывшего футболиста «Ливерпуля» Бентеке
Нападающий английского футбольного клуба "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке мог перейти в московский "Локомотив" По данным информационного спортивного издания "Чемпионат", руководство "железнодорожников" проводило переговоры с представителями форварда.В источнике
С чего всё начиналось
В минувшем сезоне английской Премьер-лиги 29-летний Бентеке провёл 24 матча, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Бельгиец выступает за «Кристал Пэлас» с 2016 года. Ранее форвард защищал цвета «Ливерпуля», «Астон Виллы», а также бельгийских клубов.