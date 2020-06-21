Первый матч железнодорожников после долгого перерыва состоится 21 июня, «Локо» сыграет против ФК «Оренбург». В мае московский клуб сообщил об уходе главного тренера Юрия Семина. Болельщики ответили на увольнение Семина массовыми акциями протеста в интернете.