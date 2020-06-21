«Локомотив» откажется от установки глушилок на матче с «Оренбургом»
Московский "Локомотив" откажется от установки глушилок на стадионе "РЖД Арена" на матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга".В источнике
С чего всё начиналось
Первый матч железнодорожников после долгого перерыва состоится 21 июня, «Локо» сыграет против ФК «Оренбург». В мае московский клуб сообщил об уходе главного тренера Юрия Семина. Болельщики ответили на увольнение Семина массовыми акциями протеста в интернете.
Bookmaker-ratings.ru 05:35