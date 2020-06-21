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«Локомотив» откажется от установки глушилок на матче с «Оренбургом»
Нева Спорт
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Московский "Локомотив" откажется от установки глушилок на стадионе "РЖД Арена" на матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга".В источнике
С чего всё начиналось
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«Локомотив» не будет устанавливать глушилки на матче с «Оренбургом»

Первый матч железнодорожников после долгого перерыва состоится 21 июня, «Локо» сыграет против ФК «Оренбург». В мае московский клуб сообщил об уходе главного тренера Юрия Семина. Болельщики ответили на увольнение Семина массовыми акциями протеста в интернете.
Bookmaker-ratings.ru 18 июня в 10:28
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«Локомотив» — «Оренбург». Трансляция

Sport24.ru 08:46
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«Локомотив» — «Оренбург»: прямой эфир матча начнётся в 17:30

Чемпионат 07:30
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«Локомотив» — «Оренбург». 21.06.2020. Где смотреть матч РПЛ онлайн, во сколько начало, прямая трансляция

Bookmaker-ratings.ru 05:35
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