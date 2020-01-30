«Локомотив» отправился на турнир в Катар

«Локомотив» вылетел в Катар, где сыграет на турнире Кубок Париматч Премьер. До этого команда Юрия Семина тренировалась в Москве. Кубок Париматч Премьер пройдет в Дохе с 1 по 9 февраля.