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«Локомотив» отправился на турнир в Катар
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«Локомотив» вылетел в Катар, где сыграет на турнире Кубок Париматч Премьер. До этого команда Юрия Семина тренировалась в Москве. Кубок Париматч Премьер пройдет в Дохе с 1 по 9 февраля.В источнике
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