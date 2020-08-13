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«Локомотив» передал Семину медаль за второе место в прошлом сезоне
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"Локомотив" передал бывшему главному тренеру Юрию Семину медаль. Об этом сообщил директор московского клуба по связям с общественностью Кирилл Брейдо.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Локомотив» передал медаль Юрию Сёмину

Директор московского «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо сообщил, что клуб передал бывшему главному тренеру команды Юрию Сёмину серебряную медаль за занятое командой второе место в чемпионате России сезона-2019/2020.
Чемпионат вчера в 13:42
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«Локомотив» передал серебряную медаль Семину

Sport24.ru вчера в 14:37 
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«Локомотив» передал Семину медаль за второе место в РПЛ

Sports.ru вчера в 14:15
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«Локомотив» передал Семину серебряную медаль. Но тренер ее еще не получил

Спорт-Экспресс вчера в 14:10
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