«Локомотив» передал Семину медаль за второе место в прошлом сезоне
"Локомотив" передал бывшему главному тренеру Юрию Семину медаль. Об этом сообщил директор московского клуба по связям с общественностью Кирилл Брейдо.В источнике
С чего всё начиналось
Директор московского «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо сообщил, что клуб передал бывшему главному тренеру команды Юрию Сёмину серебряную медаль за занятое командой второе место в чемпионате России сезона-2019/2020.
Спорт-Экспресс вчера в 14:10