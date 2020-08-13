«Локомотив» передал Сёмину медаль за второе место в чемпионате России

Директор московского «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо заявил, что клуб передал бывшему главному тренеру клуба Юрию Сёмину серебряную медаль за второе место в Российской премьер-лиге сезона-2019/20, которое заняла команда.