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«Локомотив» передал Сёмину медаль за второе место в чемпионате России
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Директор московского «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо заявил, что клуб передал бывшему главному тренеру клуба Юрию Сёмину серебряную медаль за второе место в Российской премьер-лиге сезона-2019/20, которое заняла команда.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Локомотив» передал медаль Юрию Сёмину

Директор московского «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо сообщил, что клуб передал бывшему главному тренеру команды Юрию Сёмину серебряную медаль за занятое командой второе место в чемпионате России сезона-2019/2020.
Чемпионат 13:42
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«Локомотив» передал серебряную медаль Семину

Sport24.ru 14:37 
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«Локомотив» передал Семину медаль за второе место в РПЛ

Sports.ru 14:15
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«Локомотив» передал Семину серебряную медаль. Но тренер ее еще не получил

Спорт-Экспресс 14:10
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