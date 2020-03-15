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«Локомотив» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
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Футболисты московского «Локомотива» победили «Ростов» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Ростове-на-Дону встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.В источнике
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«Ростов» проиграл «Локомотиву» на домашнем поле

1rnd.ru 15:33
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«Ростов» проиграл «Локомотиву», пропустив три мяча за восемь минут

Rostov gazeta 15:23
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«Ростов» проиграл на своем поле «Локомотиву»

ФК Ростов 13:55
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