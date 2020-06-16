«Локомотив» намерен продать Смолова независимо от решения «Сельты»
По информации источника, руководство "железнодорожников" собирается продать 30-летнего футболиста этим летом. Столичный клуб готов продать форварда "Сельте", а в случае отказа галисийцев выкупать его будет изучать другие предложения. Рыночная стоимость Смолова - 7 миллионов евро.В источнике
С чего всё начиналось
Надежд на трансфер форварда Федора Смолова в «Сельту» становится все меньше. Дело в том, что в клуб из Виго возвращается 33-летний Нолито — форвард, игравший за эту команду в 2013-2016 годах (100 матчей, 39 голов).
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