Ростов — Локомотив 1:3

Подопечные Юрия Сёмина набрали 41 очко и поднялись на второе место в чемпионате России. «Ростов» с 38 очками в активе располагается на четвёртой строчке. Ранее ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в 22-м туре РПЛ.