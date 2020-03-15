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Ростов — Локомотив 1:3
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Подопечные Юрия Сёмина набрали 41 очко и поднялись на второе место в чемпионате России. «Ростов» с 38 очками в активе располагается на четвёртой строчке. Ранее ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в 22-м туре РПЛ.В источнике
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«Ростов» проиграл «Локомотиву» на домашнем поле

1rnd.ru 15:33
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«Ростов» проиграл «Локомотиву», пропустив три мяча за восемь минут

Rostov gazeta 15:23
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«Локомотив» обыграл «Ростов», забив три гола за восемь минут

LiveSport.ru 13:53
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