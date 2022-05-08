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«Локомотив» победил «Рубин» со счетом 1:0, победный год на счету Антона Миранчука

Московский «Локомотив» вырвал победу у казанского «Рубина» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ru
Единственный гол с пенальти на 87-й минуте забил хавбек хозяев Антон Миранчук.
Sports.ru
«Локомотив» с 44 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, казанский клуб (29) идет 13-м.
Матч ТВ
В следующем туре «Локомотив» сыграет дома против «Динамо» (14 мая), а «Рубин» отправится в гости к «Уралу» (15 мая).
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Гол Миранчука помог «Локомотиву» переиграть «Рубин»
Sport.ruвчера в 14:20
Гол Антона Миранчука с пенальти принес «Локомотиву» победу над «Рубином» в РПЛ
РИА Новостивчера в 14:07
«Локомотив» обыграл «Рубин» в матче РПЛ
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Первый гол Миранчука в сезоне РПЛ принес «Локомотиву» победу над «Рубином»
Футбол Россиивчера в 13:59
Гол Антона Миранчука принес «Локомотиву» минимальную победу над «Рубином» в Москве
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«Локомотив» обыграл «Рубин», Антон Миранчук забил первый гол в сезоне
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