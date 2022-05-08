Lenta.ru«Локомотив» победил «Рубин» со счетом 1:0, победный год на счету Антона МиранчукаМосковский «Локомотив» вырвал победу у казанского «Рубина» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).Lenta.ruЕдинственный гол с пенальти на 87-й минуте забил хавбек хозяев Антон Миранчук.Sports.ru«Локомотив» с 44 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, казанский клуб (29) идет 13-м.Матч ТВВ следующем туре «Локомотив» сыграет дома против «Динамо» (14 мая), а «Рубин» отправится в гости к «Уралу» (15 мая).Советский спортЧитать далееСвернутьГазета.RuСпорт-ЭкспрессBookmaker-ratings.ruSportbox.RUЧемпионатЕвро-футбол.руКомсомольская Правда - СпортВ мире спортаПлеймейкерRuNews24.ruSports.ruSmotrim.ruREGNUMПодробнее о событииГол Миранчука помог «Локомотиву» переиграть «Рубин»Sport.ruвчера в 14:20Гол Антона Миранчука с пенальти принес «Локомотиву» победу над «Рубином» в РПЛРИА Новостивчера в 14:07«Локомотив» обыграл «Рубин» в матче РПЛКоммерсантъвчера в 14:04Первый гол Миранчука в сезоне РПЛ принес «Локомотиву» победу над «Рубином»Футбол Россиивчера в 13:59Гол Антона Миранчука принес «Локомотиву» минимальную победу над «Рубином» в МосквеСоветский спортвчера в 13:57«Локомотив» обыграл «Рубин», Антон Миранчук забил первый гол в сезонеЧемпионатвчера в 13:55«Локомотив» дома обыграл «Рубин» (1:0) в 28-м туре РПЛSports.ruвчера в 13:55Показать ещёОценить17