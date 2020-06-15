Московский клуб уже обратился к руководству Бунёдкора по поводу трансфера игрока. Локомотив планирует приобрести Жалолиддинова и оставить его в Бунёдкоре в аренде на полгода. В настоящее время юной вингер оценивается в 450-500 тысяч евро.