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«Локомотив» подпишет 31-летнего защитника из итальянской Серии Б
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Бывший защитник «Перуджи» Слободан Райкович продолжит карьеру в московском «Локомотиве», сообщает Sport24. По информации источника, по оформлению перехода игрока остались лишь формальности, связанные с подписанием соглашения с российским клубом. Эти летом сербский футболист стал свободным агентом.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Локомотив» в ближайшее время подпишет контракт с защитником по прозвищу «Рэмбо»

Экс-защитник «Перуджи» Слободан Райкович станет игроком «Локомотива». Как стало известно Sport24, трансфер уже согласован. Осталось уладить последние формальности.
Sport24.ru вчера в 14:27 
Подробнее о событии
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Источник: «Локомотив» объявит о переходе Слободана Райковича в ближайшие дни

Чемпионат вчера в 15:08
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31-летний серб Райкович по кличке «Рэмбо» переходит в «Локо». Он сыграл 12 матчей за аутсайдера Серии Б

Sports.ru вчера в 14:55
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СМИ: «Локомотив» договорился с сербским защитником

Матч ТВ вчера в 14:43
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