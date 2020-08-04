«Локомотив» подпишет 31-летнего защитника из итальянской Серии Б
Бывший защитник «Перуджи» Слободан Райкович продолжит карьеру в московском «Локомотиве», сообщает Sport24. По информации источника, по оформлению перехода игрока остались лишь формальности, связанные с подписанием соглашения с российским клубом. Эти летом сербский футболист стал свободным агентом.В источнике
С чего всё начиналось
Экс-защитник «Перуджи» Слободан Райкович станет игроком «Локомотива». Как стало известно Sport24, трансфер уже согласован. Осталось уладить последние формальности.