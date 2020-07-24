«Локомотив» подшутил над «Спартаком» на тему еврокубков

Второе строчку занял «Локомотив». Оба клуба выступят в групповом этапе Лиги чемпионов. Замкнул лидирующую тройку «Краснодар» и получил право выступить в квалификации ЛЧ.