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«Локомотив» объявил о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту»
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«Локомотив» достиг принципиальной договоренности по переходу Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту». Об этом сообщается на сайте «железнодорожников».В источнике
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Подробнее о событии
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«Парень выглядит как Роберт Де Ниро!» Что говорят в Италии о трансфере Миранчука

Sport24.ru 15:10 
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«Локомотив» объявил о трансфере Алексея Миранчука в «Аталанту»

Sport.ru 11:44
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До Миранчука в Серии А играли девять россиян. Назовете всех?

Sports.ru 13:37
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