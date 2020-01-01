«Локомотив» показал подготовку к дерби с ЦСКА

«Локомотив» в Twitter показал кадры подготовки к гостевому матчу 9-го тура Тинькофф-РПЛ против ЦСКА. Игра состоится 27 сентября, начало — в 19.00 по московскому времени.