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«Локомотив» попрощался с Семиным
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Московский "Локомотив" попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным. 31 мая истекает срок контракта специалиста с "железнодорожниками".В источнике
Подробнее о событии
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«Локомотив» предложил болельщикам написать письмо Юрию Сёмину

Чемпионат 02:54
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«Локомотив» предложил болельщикам написать письмо Семину

Sport24.ru 02:43 
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«Локомотив» попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным

РИА Новости 01:14
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