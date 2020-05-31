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«Локомотив» попрощался с Семиным
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Московский "Локомотив" попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным. 31 мая истекает срок контракта специалиста с "железнодорожниками".В источнике
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Как и почему «Локо» расставался с Палычем

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