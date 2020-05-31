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«Локомотив» предложил болельщикам написать письма Сёмину
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Пресс-служба московского футбольного клуба «Локомотив» предложила болельщикам написать письма уходящему из команды главному тренеру Юрию Сёмину.В источнике
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