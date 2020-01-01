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«Локомотив» поздравил Сёмина с днем рождения
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Пресс-служба "Локомотива" поздравила Юрия Сёмина с днем рождения. Сегодня главному тренеру московской команды исполняется 73 года.В источнике
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Геркус поздравил Семина с днем рождения

Спорт-Экспресс 05:09
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«Самый успешный тренер в истории «Локо». Московский клуб поздравил Семина с днем рождения

Советский спорт 03:17
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«Самый успешный тренер». «Локомотив» поздравил Юрия Сёмина с 73-летием

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