«Локомотив» поздравил Юрия Семина с 73-летием

Московский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» поздравил у себя на официальном сайте главного тренера команды Юрия Семина с днем рождения. 11 мая специалисту исполнилось 73 года.