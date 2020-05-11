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«Локомотив» поздравил Юрия Семина с днем рождения
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Сегодня, 11 мая, главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отмечает свой 73-й день рождения. Клуб поздравил специалиста с праздником.В источнике
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Подробнее о событии
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«Самый успешный тренер в истории «Локо». Московский клуб поздравил Семина с днем рождения

Советский спорт 03:17
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«Самый успешный тренер». «Локомотив» поздравил Юрия Сёмина с 73-летием

Чемпионат 03:13
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«Самый успешный тренер». «Локомотив» поздравил Семина с 73-летием

Sport24.ru 02:57 
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