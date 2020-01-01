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«Локомотив» предлагает Кузяеву контракт на 2 млн евро в год
Metaratings
  • Metaratings
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Soccer.ru
  • Футбол России
  • Нева Спорт
Экс-полузащитником «Зенита» Далером Кузяевым интересуется «Локомотив», сообщает «РБ-Спорт». Отмечается, что железнодорожники готовы предложить ему контракт на 2 млн евро в год.В источнике
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«Локомотив» намерен подписать Кузяева

Metaratings 04:45
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«Локомотив» намерен подписать Кузяева, предложив игроку контракт на два миллиона евро в год

Советский спорт 04:35
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«Локомотив» предложит контракт Далеру Кузяеву

BetOn 03:55
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