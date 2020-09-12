«Локомотив» предлагает Кузяеву контракт на 2 млн евро в год

Экс-полузащитником «Зенита» Далером Кузяевым интересуется «Локомотив», сообщает «РБ-Спорт». Отмечается, что железнодорожники готовы предложить ему контракт на 2 млн евро в год. В источнике