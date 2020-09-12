НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» КузяевуМиранчук получит бонус в размере 2 млн евро за переход в «Аталанту»«Коньяспор» может подписать Кузяева«Аталанта» будет платить за Миранчука траншами в течение 2 летГлавное«Ротор» объявил о расторжении контракта с АнанидзеБоксер Федор Чудинов победил Умара Садика и защитил титул WBA GoldМедведев не смог выйти в финал US Open«Тампа» потерпела первое поражение в серии против «Айлендерс»Руководство ФК «Урал» поставило клубу задачу играть в ЕврокубкахProstoProSport«Локомотив» предлагает Кузяеву контракт на 2 млн евро в годГазета.Ru5Газета.RuBookmaker-ratings.ruSoccer.ruФутбол РоссииНева СпортЭкс-полузащитником «Зенита» Далером Кузяевым интересуется «Локомотив», сообщает «РБ-Спорт». Отмечается, что железнодорожники готовы предложить ему контракт на 2 млн евро в год.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Локомотив» предлагает Кузяеву контракт на 2 млн евро в годProstoProSport 03:21 Источник: «Локомотив» может предложить контракт Кузяеву на €2 млнГазета.Ru 03:14«Локомотив» также претендует на КузяеваНева Спорт 03:09рекламаЕщё по теме«Спартак» сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» КузяевуМиранчук получит бонус в размере 2 млн евро за переход в «Аталанту»«Коньяспор» может подписать Кузяева«Аталанта» будет платить за Миранчука траншами в течение 2 летГлавное«Ротор» объявил о расторжении контракта с АнанидзеБоксер Федор Чудинов победил Умара Садика и защитил титул WBA GoldМедведев не смог выйти в финал US Open«Тампа» потерпела первое поражение в серии против «Айлендерс»Руководство ФК «Урал» поставило клубу задачу играть в ЕврокубкахНовости