НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» Кузяеву«Саутгемптон» может подписать Кузяева на замену Хёйбьергу«Локомотив» предложит «Порту» €12 млн за Тикиньо, пишут СМИВ «Локомотиве» отреагировали на информацию об интересе к КузяевуМиранчук получит бонус 2 млн евро за переход в «Аталанту»ГлавноеОпубликовано видео нокаута Харитонова в поединке против УильямсаМедведев не смог выйти в финал US OpenВ Москве стартуют контрольные прокаты фигуристов национальной сборнойГендиректор «Ротора» высказался о расторжении контракта с Ананидзе«Тампа» потерпела первое поражение в серии против «Айлендерс»ProstoProSport«Локомотив» предлагает Кузяеву контракт на 2 млн евро в годMetaratings9MetaratingsСпорт день за днемSoccernews.ruГазета.RuBookmaker-ratings.ruФутбол РоссииZenit-fk.ruНева СпортSports.ruЭкс-полузащитником «Зенита» Далером Кузяевым интересуется «Локомотив», сообщает «РБ-Спорт». Отмечается, что железнодорожники готовы предложить ему контракт на 2 млн евро в год.В источнике Комментировать1Подробнее о событии «Локо» готов платить Кузяеву 2 млн евро в год («РБ-Спорт»)Sports.ru 05:12«Локомотив» намерен подписать КузяеваMetaratings 04:45«Локомотив» намерен подписать Кузяева, предложив игроку контракт на два миллиона евро в годСоветский спорт 04:35рекламаЕщё по теме«Спартак» сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» Кузяеву«Саутгемптон» может подписать Кузяева на замену Хёйбьергу«Локомотив» предложит «Порту» €12 млн за Тикиньо, пишут СМИВ «Локомотиве» отреагировали на информацию об интересе к КузяевуМиранчук получит бонус 2 млн евро за переход в «Аталанту»ГлавноеОпубликовано видео нокаута Харитонова в поединке против УильямсаМедведев не смог выйти в финал US OpenВ Москве стартуют контрольные прокаты фигуристов национальной сборнойГендиректор «Ротора» высказался о расторжении контракта с Ананидзе«Тампа» потерпела первое поражение в серии против «Айлендерс»Новости