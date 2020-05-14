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Газета.RuГазета.Ru
«Локомотив» предлагал пост главного тренера ассистенту Семина
Матч ТВ
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Руководство московского "Локомотива" предлагало пост главного тренера команды помощнику Юрия Семина Олегу Пашинину, сообщает "Чемпионат.com".В источнике
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«Локомотив» предлагал пост главного тренера ассистенту Семина

Газета.Ru вчера в 11:21
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Главным тренером «Локо» мог стать помощник Сёмина

REGNUM вчера в 10:42
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«Локомотив» предлагал пост главного тренера Пашинину

Soccer.ru вчера в 10:39 
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