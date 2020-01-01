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Московское «Динамо» сделало предметное предложение Кокорину
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По данным спортивно-новостного ресурса Рейтинг Букмекеров, центрфорвард летом станет свободным агентом. Сам 29-летний нападающий в переговорах с «Динамо» обозначил сумму в 10 миллионов евро за три года. Напомним, что форвард пока принадлежит чемпиону страны питерскому «Зениту».В источнике
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С чего всё начиналось
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У Кокорина есть предметное предложение от «Динамо»

По информации «РБ-Спорт», московское «Динамо» сделало предложение форварду Александру Кокорину. Кокорин летом становится свободным агентом.
Bookmaker-ratings.ru 05:40
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«СЭ»: «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро в качестве подписного бонуса

Матч ТВ 09:52
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«Локомотив» предложил Кокорину огромный подписной бонус

Спорт-Экспресс 09:10
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Стало известно, кто предложил Кокорину наилучшие условия заключения контракта

Футбол России 09:49
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