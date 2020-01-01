Московское «Динамо» сделало предметное предложение Кокорину

По данным спортивно-новостного ресурса Рейтинг Букмекеров, центрфорвард летом станет свободным агентом. Сам 29-летний нападающий в переговорах с «Динамо» обозначил сумму в 10 миллионов евро за три года. Напомним, что форвард пока принадлежит чемпиону страны питерскому «Зениту».